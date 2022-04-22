مصانع راكتا: خطة لبيع الأصول غير المستغلة تزامنا مع التطوير بـ200 مليون دولار

كتب عبد الحليم سالم

بدأت مصانع راكتا للورق بالاسكندرية اتخاذ خطوات الاستفادة من الاصول غير المستغلة المتمثلة فى المعدات والالات الخاصة بالمصانع القديمة ، فيما سيتم دراسة الاستفادة من مساحة ارض المصانع البالغة 97 فدانا، وذلك تزامنا مع خطط تطوير المصانع بنحو 200 مليون دولار .

وقررت الجمعية العامة غير العادية، مؤخرا الموافقة على تكهين وبيع خطوط الإنتاج الأربعة القديمة ماكينة (1 ، 2 ، 3 ، 4) وملحقاتهم والغلايات أرقام (4 ،5) وملحقاتهم والتربينة رقم (4) وملحقاتها، مع اتباع الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، حيث من المقرر طرح تلك الالات فى مزادات معلنة ، لضمان الحصول على أفضل ايرادات منها للشركة.

وتنتظر المصانع بدء عملية التحديث ، بناء على دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لتطوير المصانع التي أعدها المكتب الاستشاري الهندي C2C.

ووفقاً لوزارة قطاع الأعمال العام ، تتضمن خطة التطوير –بتكلفة تتجاوز 200 مليون دولار- شراء خط إنتاج (ورق التغليف) بطاقة 500 طن/ يوم يعمل كبديل لخطي الإنتاج (1 ، 2)، وشراء ماكينة جديدة لإنتاج 220 طناً /يوم من كرتون دوبلكس مغطى (ورق مقوى)، وخط الإنتاج لب مبيض/ غير مبيض بطاقة 250 طناً / يوم من خامة جريد النخيل وناتج تقليم الأشجار.

وبحسب بيان الوزارة. فإنه ستوفر الماكينات منتجات جديدة وسيطة للمصانع بدلا من استيرادها من الخارج، منها ألواح اللب المبيض التي تستخدمها مصانع إنتاج المناديل الورقية، واللب غير المبيض لاستخدامها كخامة لمصانع إنتاج الورق الصحي وتغليف المنتجات الغذائية والدوائية.

كما سيتم إنتاج ورق تغليف عالي الجودة (دوبلكس) يستخدم في تصنيع علب تعبئة من الكرتون لمنتجات الفاكهة والخضروات والمخطوطات الكتابية، بالإضافة إلى ورق تغليف عالي الجودة يستخدم في صناعة صناديق كرتونية للأجهزة الكهربائية ومنتجات الأطعمة.

وتشمل خطة التطوير أيضاً وحدات معالجة للانبعاثات السائلة الناتجة عن عمليات الإنتاج لتحقيق التوافق البيئي، وتطوير محطة الكهرباء ووحدة معالجة المياه.

يشار إن الجمعية العامة العادية للشركة العامة صناعة الورق - راكتا، وافقت على اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2022-2023 بخسائر متوقعة بنحو (89.5) مليون جنيه.