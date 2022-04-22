مديرية الطب البيطرى بالجيزة تنفذ حملة تطعيم للكلاب ضد السعار في الدقي

كتب: محمد الأحمدى

نظم حى الدقى، تحت إشراف اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، والدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى لمحافظة الجيزة والجمعيات الأهلية، حملة مكبرة لتطعيم الكلاب ضد السعار.

ويأتي ذلك بناء علي توجيهات الوزير اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فى إيجاد حلول ابتكارية لحل مشكلة الشكاوى من كلاب الشوارع بنطاق حى الدقى بدلا من إبادتهم بالسم القاتل.

وفى سياق متصل، نظمت مديرية الطب البيطرى بأسوان، حملة تفتيش مكبرة، شملت المرور على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة والدواجن، وكذا محلات الأسماك والفسيخ، وأيضاً المطاعم داخل منطقة صحارى والسد العالى بمدينة أسوان.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد صالح مدير الطب البيطرى، أن تنظيم هذه الحملة يأتى طبقاً لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير وأيضاً محافظ أسوان، وبمتابعة من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية حيث أسفرت جهود الحملة التى شارك فيها كل من الدكتور صلاح أحمد ، والدكتورة أسماء سلامة مفتشى البيطرى بإدارة مجازر المديرية عن ضبط مخالفات بإجمالى 137 كجم عبارة عن عرض وبيع لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وأوضح، بأن هذه المضبوطات شملت 27 كجم من الأسماك ، و 45 كجم من اللحوم المصنعة ، و 38 كجم من الدواجن ، و 28 كجم من الكبده ، كما تم تحرير 4 محاضر جنح قسم شرطة أسوان أول ، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بمعرفة النيابة المختصة .











