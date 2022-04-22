محافظة الإسكندرية: إضافة 13 منفذا جديدا لبيع السلع للمواطنين.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، أنه تم إضافة 13 منفذا جديدا لبيع السلع(لحوم- دواجن- سلغ غذائية) للمواطنين تحت إشراف مديرية الزراعة منها منفذ ثابت: أول شارع أرض سليم إسكندر من شارع الترعة المردومة بنطاق حى شرق، و5منافذ متحركة و7 شوادر مؤقته بنطاق أحياء (العجمى وشرق ومنتزه ثان وغرب) لسد احتياج المواطنين فى المناطق الأشد احتياجا إلى ذلك، وبذلك يصل إجمالى عدد المنافذ التى تحت إشراف مديرية الزراعة فى المحافظة إلى 67 منفذ ثابت ومتحرك.

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير مخزون استراتيجى آمن من السلع بأسعار مناسبة ودعم الفئات الأكثر احتياجا، وفى إطار حرص محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على توفير السلع الغذائية بأسعار تناسب جميع الفئات، أكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية فى المحافظة تعمل على قدم وساق للحد من غلاء الأسعار ومحاربة الاحتكار مع إتاحة السلع بأسعار مناسبة فى منافذ البيع التى تحت إشراف المديريات الخدمية بالمحافظة.

وأوضح المهندس طارق زكى، مدير مديرية الزراعة، أن المديرية تعمل بكل جهد لتوفير سلع بجود عالية للمواطنين، مشيرا أنه تمت إضافة 5 منافذ متحركة فى (شارع القاهرة بجوار سور القطار بنطاق منتزه أول)، وفى (سيدى بشر بحرى السكة الحديد أمام حى منتزه أول)، وسيارة متحركة أخرى فى (باكوس فلمنج بنطاق حى شرق) بالإضافة إلى سيارتان تجوبان الأحياء وفقا لاحتياج المنطقة، مشيرا إلى أنه تم إضافة 7 شوادر مؤقتة فى ( الملاحة أمام إدارة المعمورة الزراعية- وأسفل كوبرى كرموز- والعصافرة قبلى شارع المعهد الديني- وسموحة شارع الاتوبيس أمام كنتاكي- والعجمى شارع البيطاش- والعجمى الهانوفيل- والعجمى الكيلو 21).