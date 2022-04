ماكرون يستعرض مهاراته فى الملاكمة فى إحدى ضواحى سان دينيس.. فيديو

قبل يومين من الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يلعب الملاكمة.

وظهر ماكرون في الفيديو وهو يستعرض مهاراته في الملاكمة أمام أحد المدربين في ضاحية سان دينيس، حيث كانت له جولة انتخابية لاجتذاب الناخبين اليساريين.

With just three days to go before Sunday's election run-off against far-right contender Marine Le Pen, French President Emmanuel Macron was seen sparring with a boxing coach in the suburb of Seine-Saint-Denis pic.twitter.com/xvgLyl44uj