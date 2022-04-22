اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 أبريل 2022 10:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون يستعرض مهاراته فى الملاكمة فى إحدى ضواحى سان دينيس.. فيديو

الجمعة، 22 أبريل 2022 09:22 ص
ماكرون يستعرض مهاراته فى الملاكمة فى إحدى ضواحى سان دينيس.. فيديو ماكرون
كتب ـ أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قبل يومين من الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يلعب الملاكمة.

وظهر ماكرون في الفيديو وهو يستعرض مهاراته في الملاكمة أمام أحد المدربين في ضاحية سان دينيس، حيث كانت له جولة انتخابية لاجتذاب الناخبين اليساريين.

وتوجه المدرب إلى ماكرون قائلا: "استمر، استمر، اضربني"، فيما أجابه ماكرون بالقول: "سأفعل ذلك".

ويواجه ماكرون سباقا متقاربا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مقررة الأحد المقبل، ضد المرشحة اليمينية مارين لوبان، حيث حذر محللون من أن المشاركة المتدنية قد تكون بمثابة علامة فارقة، على الرغم من أن معظم استطلاعات الرأي تظهر تصدر ماكرون.

واتهم الرئيس الفرنسي منافسته اليمينية المتطرفة بأنها عبدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حصول حزبها على قرض قبل أعوام من بنك روسي، في مناظرة تليفزيونية قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وتخللت المناظرة، التي امتدت إلى الساعات الأولى من صباح الخميس، وهي الوحيدة بينهما في هذه الانتخابات، عبارات مثل "لا تقاطعني"، واتهامات من كل طرف إلى الآخر بأنه غير مؤهل لقيادة فرنسا التي تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وثاني أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.

 

ماكرون

الرئيس الفرنسى

الانتخابات الفرنسية

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة