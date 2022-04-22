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أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إمداد أوكرانيا بصواريخ "ميلان" المضادة للدبابات ومدافع "سيزر" ذاتية الدفع.

وقال ماكرون - في مقابلة مع صحيفة "كويست فرانس" الفرنسية - : "سنقدم معدات مهمة..أعتقد أنه يتعين علينا الاستمرار في هذا الطريق..ولكننا لن نصبح طرفًا في هذا الصراع".

وعندما سئل ماكرون عن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل فرنسا وألمانيا، أضاف: "لدينا نفس استراتيجية برلين، مما يعني أننا سنساعد الأوكرانيين قدر الإمكان ولكن يجب أن نكون حريصين على ألا نصبح أطرافًا في النزاع أبدًا".

من ناحية أخرى، كشف قائد عسكري في الجيش الروسي خطة سرية لبلاده للسيطرة على ساحل أوكرانيا بالتزامن مع احكام قبضة القوات الروسية على ميناء ماريبول الاستراتيجي، وفقا لصحيفة دايلي بيست.

يقول القائد العسكري الروسي رستم مينيكايف إن المرحلة الثانية من "العملية الخاصة" للرئيس فلاديمير بوتين تركز على إنشاء ممر بري من دونباس وصولاً إلى مولدوفا، والذي من شأنه أن يعزل بقية أوكرانيا عن البحر.

وقال مينيكايف اليوم الجمعة في اجتماع مع اتحاد الصناعات الدفاعية ، وفقًا لما أوردته وكالة إنترفاكس، إن هذا سيوفر ممرًا بريًا لشبه جزيرة القرم ، بالإضافة إلى التأثير على الأشياء الحيوية للاقتصاد الأوكراني.

ووفقا للتقرير، تشير كلمات الجنرال إلى أن حدود مولدوفا ستتعرض أيضًا للتهديد من التوسع الروسي الإضافي.

في حال نجاحها ، ستشمل الإستراتيجية السيطرة على ميناء مدينة أوديسا الساحلية السابقة بالقرب من حدود مولدوفا ، والتي عانت من قصف متقطع.

تعرضت السفينة الحربية الروسية موسكفا للضرب على بعد 75 ميلاً من ساحل أوديسا قبل أسبوعين ، قبل أن تغرق في طريقها إلى شبه جزيرة القرم.

أدت إعادة تركيز القوات من شمال أوكرانيا إلى المناطق الجنوبية من البلاد إلى مزيد من الاختناق في ماريوبول ، حيث يتحصن الجنود والمدنيون الأوكرانيون في مصنع للصلب محاط بالقوات الروسية.

في حين أن الجيش الروسي قد غادر الآن إلى حد كبير شمال أوكرانيا وحدها باستثناء الضربات الصاروخية المتفرقة ، فإن الأدلة الجديدة على التكتيكات الروسية هناك في الأسابيع الأخيرة تستمر في بناء قضية لجرائم الحرب على نطاق واسع.

ووصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الفظائع الروسية ضد الأوكرانيين بأنها "قصة مروعة لانتهاكات ضد المدنيين" لا تظهر أي بوادر للتراجع.