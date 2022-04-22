لافروف: تصريحات كييف تشير إلى عدم حاجتها إلى المفاوضات مع موسكو

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن التصريحات الصادرة عن كييف توحي بعدم حاجتها للمفاوضات.

وقال لافروف في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إنه "فيما يتعلق بكيفية تعامل أوكرانيا مع هذه الفرص (المفاوضات)، فمن الغريب جدًا بالنسبة لي أن أسمع تصريحات يومية من قبل ممثلي أوكرانيا، بما في ذلك الرئيس ومستشاروه، الذين يشيرون إلى أنهم لا يحتاجون إلى هذه المفاوضات على الإطلاق، وأنهم استسلموا لمصيرهم".

وأضاف: "لقد تعثرت (المفاوضات) الآن، لأنه قبل خمسة أيام، سلمنا اقتراحًا إلى المفاوضين الأوكرانيين، والذي تمت صياغته مع مراعاة التعليقات التي وردت في ذلك الوقت، ولم يتم الرد عليها"، مؤكدًا أن "روسيا لا تعارض الدول التي اقترحتها أوكرانيا كضامنة لأمنها".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب إلى فرض عقوبات ضد روسيا