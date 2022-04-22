كوريا الجنوبية تحتج على ادعاء اليابان المتكرر بملكية جزر دوكدو

وكالات الأنباء

قدمت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، احتجاجا شديد اللهجة إلى اليابان ضد ادعاء طوكيو المتكرر بملكية جزر دوكدو الواقعة فى أقصى شرق كوريا الجنوبية.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، عارضت سيئول التقرير السنوي الأول لطوكيو حول السياسة الخارجية والأنشطة تحت إدارة رئيس الوزراء فيميو كيشيدا.

واستدعت وزارة الخارجية في سيئول نائب رئيس البعثة في السفارة اليابانية لدى كوريا الجنوبية ناوكي كوماغاي لنقل الرسالة بعد وقت قصير من التقارير عن إدراج هذا الادعاء في الكتاب الأزرق الدبلوماسي الياباني لعام 2022.

وفي بيان منفصل، دعت الوزارة اليابان إلى التراجع الفوري عن مزاعمها غير العادلة بالسيادة على ما هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الكورية الجنوبية تاريخيا وجغرافيا وبموجب القانون الدولي.

أوضح المتحدث باسم الوزارة تشوي يونغ-سام إن الحكومة سترد بشدة على الاستفزازات اليابانية مهما كانت فيما يتعلق بجزر دوكدو، وأضاف أن الحكومة اليابانية يجب أن تدرك بوضوح أن تكرار الإدعاء الجائر حول جزر دوكدو لن يساعد على الإطلاق في إقامة علاقات مستقبلية بين كوريا الجنوبية واليابان.