نهير عبد النبى

مرض السكر من النوع الأول عند الأطفال هو حالة لا ينتج فيها جسم الطفل هرمونًا مهمًا (الأنسولين)، و يحتاج طفلك إلى الأنسولين عن طريق الأدوية يمكن أن يكون تشخيص مرض السكري من النوع 1 لدى الأطفال أمرًا محيرًا، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن مرض السكر عند الأطفال وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س: ما هى أعراض مرض السكر عند الأطفال؟



-زيادة العطش.

-كثرة التبول .

-الجوع الشديد.

-فقدان الوزن غير المقصود.

-إعياء.

-التهيج أو تغير السلوك.

-رائحة الفم الكريهة.





س: ما هى اسباب الاصابة بمرض السكر عند الأطفال؟



السبب الدقيق لمرض السكري من النوع 1 غير معروف ولكن في معظم الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 ، فإن جهاز المناعة في الجسم الذي عادةً ما يحارب البكتيريا والفيروسات الضارة يدمر عن طريق الخطأ الخلايا المنتجة للأنسولين.

بمجرد تدمير خلايا جزيرة البنكرياس ، ينتج طفلك القليل من الأنسولين أو لا ينتج الأنسولين على الإطلاق و يؤدي الأنسولين المهمة الحاسمة المتمثلة في نقل السكر (الجلوكوز) من مجرى الدم إلى خلايا الجسم للحصول على الطاقة.

يدخل السكر إلى مجرى الدم عند هضم الطعام بدون كمية كافية من الأنسولين ، يتراكم السكر في مجرى دم طفلك يمكن أن يسبب هذا مضاعفات تهدد الحياة إذا تركت دون علاج.





س: ما هى عوامل الخطر؟



غالبًا ما يصيب داء السكري من النوع الأول الأطفال ولكن يمكن أن يحدث في أي عمر. تشمل عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 1 عند الأطفال ما يلي:

-تاريخ العائلة، أي شخص مصاب بأحد الوالدين أو الأشقاء المصابين بداء السكري من النوع 1 يكون معرضًا بشكل طفيف لخطر الإصابة بهذه الحالة.

-علم الوراثة، تشير بعض الجينات إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول.

-فيروسات معينة، قد يؤدي التعرض لفيروسات مختلفة إلى تدمير المناعة الذاتية لخلايا الجزيرة.

س: ما هى مضاعفات مرض السكر عند الأطفال؟



-أمراض القلب والأوعية الدموية يزيد مرض السكري من خطر إصابة طفلك بحالات مرضية مثل ضيق الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية في وقت لاحق من الحياة.

-تلف العصب يمكن أن يؤدي السكر الزائد إلى إصابة جدران الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي أعصاب طفلك، و يمكن أن يسبب هذا الشعور بالوخز أو التنميل أو الحرقان أو الألم عادةً ما يحدث تلف الأعصاب تدريجيًا على مدار فترة زمنية طويلة.

-تلف الكلى يمكن أن يتسبب داء السكري في إتلاف العديد من مجموعات الأوعية الدموية الدقيقة في الكلى التي ترشح الفضلات من دم طفلك.

-تلف العين، يمكن أن يتسبب مرض السكري في تلف الأوعية الدموية لشبكية العين ، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الرؤية.

-هشاشة العظام، قد يقلل مرض السكري من كثافة المعادن في العظام ، مما يزيد من خطر إصابة طفلك بهشاشة العظام .