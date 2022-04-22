اليوم السابع
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كرنفال ريو دى جانيرو الأكبر بالعالم يعود بعد توقف عامين بسبب كورونا.. فيديو

الجمعة، 22 أبريل 2022 10:14 ص
كرنفال ريو دى جانيرو الأكبر بالعالم يعود بعد توقف عامين بسبب كورونا.. فيديو ريو دى جانيرو
فاطمة شوقى

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يعود، مهرجان ريو دى جانيرو البرازيلى، أكبر كرنفال في العالم نهاية هذا الأسبوع ليُبهر بمسيراته الحافلة، بعد عامين من التوقف بسبب وباء كورونا الذي أصاب البرازيل بشدة، وعادت الالوان والاحتفالات للولاية البرازيلية من جديد، حسبما قالت صحيفة "ريفورما" البرازيلية.

الاحتفال بكرنفال البرازيل
الاحتفال بكرنفال البرازيل

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم افتتاح مهرجان ريو دى جانيرو الأكثر شعبية فى العالم ، ويستمر لمدة 5 أيام ، وأقام ادواردو بايس ، عمدة ريو جى جانيرو ، مراسم رمزية فى الولاية البرازيلية من الألوان ورقصات السامبا وقال "الكرنفال هو أعظم رمز للبرازيل ..وأكبر مظهر ثقافى فى الكوكب".

احتفالات
احتفالات

 

وسرقت رقصات السامبا النظرات الأولى فى ليلة الافتتاح ، ومع ارتفاع معدل إشغال الفنادق الذى يدل على الحماس الكبير للمواطنين البرازيليين للشعور بالكرنفالات مرة أخرى، حيث أن  78٪ منها مشغولة في الأيام الخمسة المقبلة من المهرجان ، مع خصوصية ارتفاع نسبة السكان المحليين على الزوار الأجانب.

كرنفال ريو دى جانيرو
كرنفال ريو دى جانيرو

 

وأوضحت الصحيفة أن  14٪ من إجمالى احجوزات كانت للأجانب ، مع وجود أكبر عدد من الأمريكيين ، يليهم الأرجنتينيون والتشيليون والكولومبيون، في حين أن الموجة الكبيرة من البرازيليين إلى ريو أتت بشكل رئيسي من ساو باولو.

ويعتبر عام 2020 كان آخر عام تم الاحتفال فيه بكرنفال ريو دى جانيرو ، ووصل للولاية فى هذا العام حوالى 2.1 مليون سائح. ومن بين هؤلاء ، كان 483 ألفًا من الخارج وبلغت عائداتهم 900 مليون دولار ، مما جعل المدينة الوجهة السياحية الرئيسية في البلاد.

 

عروض البرازيل
عروض البرازيل

 

كرنفال ريو
كرنفال ريو

 

مدارس السامبا فى البرازيل
مدارس السامبا فى البرازيل

 

مهرجان البرازيل
مهرجان البرازيل


ريو دى جانيرو

البرازيل

مهرجان البرازيل

كرنفال

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