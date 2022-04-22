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كبسولة × القانون.. لو مضيت على نفسك شيك بدون رصيد هتتحبس وتتغرم

الجمعة، 22 أبريل 2022 08:00 م
كبسولة × القانون.. لو مضيت على نفسك شيك بدون رصيد هتتحبس وتتغرم أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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بعض الأشخاص قد يوقعون على شيك بدون رصيد لضمان حق شخص آخر تربطه به معاملات، وهذه الخطوة خطيرة في بعض الأحيان لأن عقوبة الشيك بدون رصيد تصل للحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين.

ووضحت المادة 534 فقرة "1"، من قانون التجارة على: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية:

-إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

-استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.

-إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.

-تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

 

 

 

 


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