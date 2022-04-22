كبار السن الذين أصيبوا بكورونا أكثر عرضة للإصابة بالهربس النطاقي

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Open Forum للأمراض المعدية أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكبر والذين أصيبوا بحالة خفيفة من كورونا هم أكثر عرضة بنسبة 15% للإصابة بالقوباء المنطقية (الهربس النطاقي)، في غضون 6 أشهر مقارنة أولئك الذين لم يصابوا بفيروس كورونا، بحسب ما نشرت جريدة "واشنطن بوست".

ووجد الباحثون أن الخطر أكبر بالنسبة لكبار السن الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب حالة مرض كورونا أكثر شدة، مما يجعلهم أكثر عرضة بنسبة 21 % للإصابة بالهربس النطاقي من أولئك الذين لم يصابوا بالفيروس.

النتائج مستمدة من بيانات ما يقرب من مليوني شخص - ما يقرب من 400000 شخص تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا و 1.6 مليون شخص ليس لديهم عدوى كورونا.

والقوباء المنطقية هي طفح جلدي مؤلم أو بثور على الجلد، وغالبًا ما تحدث على جانب واحد من الجذع يسببه فيروس الحماق النطاقي الذي يسبب جدري الماء.

بعد إصابة شخص بالجدري المائي، عادة عندما يكون طفلاً ، يظل فيروس الحماق النطاقي في جسمه ويمكن أن يصبح نشطًا مرة أخرى بعد سنوات أو عقود، مما يتسبب هذه المرة في الإصابة بالهربس النطاقي يحدث هذا غالبًا بعد سن الخمسين.يمكن أن يكون القوباء المنطقية مؤلمًا بشدة ؛ قد يعني أيضًا حدوث مشكلات صحية في المستقبل.

اقترح الباحثون أن عدوى الفيروس التاجي قد تؤدي إلى إعادة تنشيط فيروس الحماق النطاقي.

في الولايات المتحدة ، يُصاب حوالي مليون شخص بالهربس النطاقي سنويًا وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، وسيصاب شخص واحد من كل ثلاثة أشخاص بالهربس النطاقي في مرحلة ما.

لمنع ذلك ، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يحصل البالغون من العمر 50 عامًا أو أكبر (وكذلك أي شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة) على جرعتين من لقاح الهربس النطاقي، المسمى Shingrix، وجدير بالذكر أنه لم يتم تطعيم أي من المشاركين في الدراسة ضد القوباء المنطقية أو فيروس كورونا.