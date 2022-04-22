قوافل الأحوال المدنية تتجه لمنازل لكبار السن لاستخراج الأوراق الثبوتية

كتب محمود عبد الراضي

يواصل قطاع الأحوال المدنية توجيه قوافل للمنازل لاستخراج بطاقات رقم قومي للمواطنين من كبار السن والمرضى، تخفيفا عليهم فى شهر رمضان.

وتقرر استمرار عمل القوافل لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية، كما تم إيفاد مأموريارت لعدد (4) حالات إنسانية من المرضى وكبار السن بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقة الرقم القومى له، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها له، كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، وإرسال مأمورية (فنية- قانونية) تنسيقاً مع المجلس القومى للمرأة لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لسيدات (مركز شرطة الشهداء بمحافظة المنوفية) دون تحميلهن مشقة توجههن لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة، كما تم استقبال عدد من الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذو الهمم" بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم وكذا حصولهم على أى من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة .

لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.