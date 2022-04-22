قهوجى يعترف لـ مباحث القاهرة بقتل شخص رفض دفع إيجار غرفة بمنشأة ناصر

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف قهوجى أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بتفاصيل قتله لشخص في مشاجرة بينهما بمنشأة ناصر، حيث أكد وقوع مشادة كلامية بين الطرفين بسبب رفض المتوفى دفع القيمة الإيجارية لغرفة يقطنها ملك الطرف الثانى، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض باستخدام أسلحة بيضاء "عُثر على إحداهما بجوار المتوفى" محدثين ما بهما من إصابات، والتى أودت بحياة الأول، بينما لاذ الثانى بالفرار.

وأضاف المتهم أمام رجال المباحث، أنه لم يقصد قتله ولكن تطورت المشاجرة بينهم باستخدام الأسلحة البيضاء، ولقى المجنى عليه مصرعه وتم القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع مشاجرة في منشأة ناصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى مكان الواقعة، وتبين من الفحص تحديد طرفيها (طرف أول "قهوجى "توفى إثر إصابته بجرح طعنى") وعثر بجواره على سلاح أبيض "خنجر" - طرف ثان (عامل "مصاب بجروح بالرأس والوجه") .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "سكين" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.