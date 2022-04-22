قافلة طبية مجانية للكشف على المواطن بالسويدات فى الإسماعيلية ضمن "حياة كريمة"

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، إن مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية نظمت قافلة طبية مجانية بمركز شباب السويدات بالقصاصين على مدار يومين، واستهدفت الكشف على المواطنين تم الكشف عليهم فى 12 تخصصا متنوعا، شملت تخصصات "الأطفال والأنف والأذن والجلدية والنساء وتنظيم الأسرة والجراحة والأسنان، وعيادة أخرى للإعتلال الكلوي وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا.

وأشار إلى العمل أيضا على التثقيف الصحي والتوعية بأهمية لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار خطة القوافل الطبية المجانية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة.



وأضاف، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، إنه تم تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة للمواطن بالمجان، كما تم عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.