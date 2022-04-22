قائد عسكرى روسى: هدف المرحلة الثانية من العملية الخاصة السيطرة على دونباس وجنوب أوكرانيا

موسكو (أ ش أ)

أعلن قائد المنطقة العسكرية المركزية الوسطى بالجيش الروسى، روستام مينيكايف، أن هدف المرحلة الثانية من العملية الروسية الخاصة هى إحكام السيطرة على منطقة دونباس وجنوب أوكرانيا .

وقال مينيكايف، خلال الاجتماع السنوي لشركات الصناعات العسكرية والدفاعية في منطقة سفيردلوفسك، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة:" إن المرحلة الثانية من العملية العسكرية الخاصة بدأت بالفعل وحرفيا قبل يومين، حيث تتمثل إحدى مهام الجيش الروسي في بسط سيطرته الكاملة على منطقة دونباس وجنوب أوكرانيا"، مشيرا إلى أن هذا سيوفر ممرًا بريًا إلى شبه جزيرة القرم .

وأضاف مينكاييف: "أن العملية الروسية وتقدم القوات تجري وفق الخطط العسكرية المطلوبة والموضوعة، حيث أن السيطرة على جنوب أوكرانيا ستمنح الجيش الروسي منفذا إلى القوات المتواجدة في ترانسنيستريا الواقعة بالقرب من مولدوفا"، مشيرا إلى أن هناك أدلة على الممارسات وسياسة الاضطهاد ضد السكان الناطقين بالروسية.