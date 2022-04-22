فرع ثقافة الأقصر ينظم اليوم الرابع من السهرات الرمضانية لدعم قرى حياة كريمة

الأقصر - أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى فعاليات اليوم الرابع من مشروع "تنمية الأسرة المصرية" بسهرة رمضانية مميزة فى مركز شباب الشغب بمدينة إسنا، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والمجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وهو المشروع الذى تنفذه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى.

وتم تنفيذ فعاليات اليوم والسهرة الرمضانية بمركز شباب الشغب بقرية الشغب التابع لمركز إسنا محافظة الأقصر، وذلك بحضور الدكتورة إيزيس محمود رئيس الإدارة العامة للتدريب بالمجلس القومى بالقاهرة، والدكتورة صابرين عبد الجليل مقرر المجلس القومى للمرأة بالأقصر وعميدة كلية السياحة والفنادق بالأقصر، وأعضاء المجلس القومى للمرأة وبحضور لفيف من القيادات الشعبية بمركز الشغب.

وبدأت الفعاليات بتلاوة القرآن الكريم للشيخ أحمد طه، أعقبها كلمة الدكتورة صابرين عبد الجليل، وتحدثت عن أهم المشاكل التى تواجه المرأة المصرية وخاصة الصعيدية مثل الزواج المبكر ومحو الأمية، والعمل على تغير المفاهيم فى المجتمع المصرى، ثم كلمة الشيخ أحمد حسانى التابع لوعظ إسنا، وتحدث عن أهمية المرأة فى الإسلام وتكريم الإسلام لها، ثم أعد عرض مسرح العرائس الأراجوز، بجانب ذلك أعد عرض مسرحى عن "مشاكل الزواج المبكر والإضرار التى تقع على الفتاة من مشاكل صحية ونفسية" وتدور أحداثها فى إطار كوميدى وارتجال ويشارك فى بطولته كل من "أحمد حلمى، عز الدين جمال، مصطفى محمد، عبد الله شعبان، إبراهيم محمد، شيماء أحمد" إخراج وتمثيل المخرج المسرحى محمود النجار.

وفى الختام قدمت فرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف شبيب العديد من الأغاني" مرحب شهر الصوم، القلب يعشق غناء فردى وليد الدكرونى، أغنية "إلى رحاب النبى، كعب الغزال، عليك صلاة الله وسلامه" غناء جماعى حيث تفاعل الجمهور مع العرض الفنى للموسيقى العربية وعلى هامش الاحتفال نفذت ورشة "رسم على الوجه وورشة مسكات" للفنانة شيماء مرجان والفنانة نفيسة عبد الرحيم أخصائى الفنون التشكيلية بالفرع، بالإضافة إلى ذلك أعد عرض فنى للتنورة للفنان بركة سلامة.