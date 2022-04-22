"فرخة" قتل تاجرا وقطع جثته وألقاها في القمامة وغدا أولى جلسات محاكمته.. صور

كتب بهجت أبو ضيف

خلال شهر يناير العام الماضي، وقعت جريمة قتل خطط لها ونفذها صاحب محل دواجن بحي الهرم في الجيزة، استدرج تاجر دواجن إلى شقته، ثم أنهى حياته خنقا، وقرر التخلص من الجثة، فقطعها لأجزاء بواسطة ساطور، ثم نقلها وتخلص منها وسط القمامة بشارع فيصل.

المتهم "عبده فرخة" الذي تم القبض عليه عقب ارتكابه الجريمة، والذي من المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمته غدا السبت، أمام محكمة جنايات الجيزة، كشف أمام رجال المباحث الكواليس الكاملة للجريمة، فقال إنه يمتلك محل دواجن مجاور للشقة المستأجرة التي يقيم بها بمنطقة الطوابق بالهرم، واعتاد المجنى عليه "مصطفى.أ.ع"، الذى يعمل تاجر وموزع دواجن، المرور عليه لتوريد كمية من الدواجن للمحل.

أضاف أن المتهم كان يمر عليه بواسطة التروسيكل الخاص به لتوريد الدواجن له، وفى اليوم التالي، يمر عليه بواسطة دراجة بخارية "موتوسيكل"، لتحصيل قيمة الدواجن المستحقة له، ونتيجة للتعامل التجاري بينهما، كان مدينا للمجني عليه بمبلغ 3600 جنيه، طالبه بها القتيل عدة مرات، إلا أنه لعجزه عن سداد المبلغ ماطله، وهو الأمر الذى أثار غضب المجني عليه، فتشاجر معه أمام أصحاب المحلات المجاورة، وتم فض الاشتباك بينهما، بعد أن وعده بسداد المبلغ يوم الخميس.

وتابع المتهم اعترافاته قائلا إن القتيل اتصل به يوم الخميس، وسأله عن المبلغ، فأخبره بأنه لم يتمكن من الحصول على كافة النقود، ما دفع المجني عليه لتوجيه السباب والشتائم له خلال المكالمة الهاتفية، فاضطر المتهم لإيهامه أنه أعد له مبلغ 2000 جنيه من الدين المستحق عليه، وطلب منه المرور عليه بمنزله المجاور للمحل، للحصول على النقود.

وقال المتهم إنه فور وصول المتهم أمام العقار، وتأكده من الحضور بمفرده، بدون شقيقه، طلب منه الصعود، للشقة، لكونه يقيم بمفرده بعد سفر زوجته وأبنائه لقريتهم، وفور دخول المجني عليه للشقة، سدد له ضربة بقبضة يده، أصابت وجهه، وأسقطه أرضا، ثم خنقه بواسطة كوفية يرتديها، ثم ترك الجثة بالشقة، بعد إصابته بحالة صدمة، وتوجه إلى مقهى مجاور للعقار، وخطط لكيفية التخلص من الجثة.

أضاف المتهم أنه قرر تقطيع الجثة، والتخلص منها وسط القمامة، فحملها إلى شقة بالطابق الأرضي مهجورة، تركها بها، وفي اليوم التالي فوجئ بشقيق المجني عليه يحضر إليه للسؤال عن شقيقه، فأنكر مقابلته له، وأخبره بأنه التقى به أمس، ودفع له مبلغ 2000 جنيه، وانصرف عقب ذلك، ثم قرر التخلص من الجثة، فتوجه للشقة بالطابق الأرضي، وقطع الجثة بساطور لـ3 أجزاء، ووضعها داخل أجولة دقيق، ثم تحصل على "عجلة بصندوق حديدي"، خاصة بنقل الأعلاف من محل مجاور، ووضع الجثة بها، وتخلص منها وسط القمامة، بشارع فيصل.

وأكد المتهم أنه قرر قتل المجني عليه، بسبب إهانته له أمام جيرانه، وأصحاب المحلات، لعجزه عن سداد الدين المستحق عليه، بالإضافة إلى اتصاله به هاتفيا، وتوجيه الشتائم له، عندما طلب منه تأجيل سداد المبلغ المالي.

شقيق المجنى عليه عقب اختفاء الضحية، أبلغ قسم شرطة الهرم عن تغيب شقيقه، واشتباهه في وجود شبهة جنائية في اختفائه، وعلى الفور بدأ رجال المباحث في إجراء التحريات، وفحص كاميرات المراقبة، حتى تم التوصل إلى أن المجني عليه كانت اخر مشاهدة له، خلال دخوله العقار الذي يقيم به المتهم، فتوجهت قوة أمنية، إلى شقة الجاني، وألقت القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن مكان التخلص من الجثة.

المتهم

الشارع الذي يقيم به المتهم

مدخل العقار الذي شهد الجريمة

العقار الذي شهد الحادث

المحل الخاص بالمتهم