غلق مخبزين 6 أشهر لتلاعبهما بماكينات صرف الخبز وتحرير 65 محضرا بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة بعدة مناطق بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية وتموين المركز، استمرارًا للحملات الرقابية على المحال التجاريه والمخابز البلدية، أسفرت عن غلق 3 مخابز وتحرير 65 محضرا للمخابز.

جاءت الحملة الكبرى لمديرية التموين بالإسماعيلية، فى إطار توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار الرسمية والمعلن عنها ومنع تلاعب التجار وإحكام السيطرة على الأسواق التجارية وخاصة فى شهر رمضان الكريم.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد ماكينات صرف الخبز فى مخبز بلدى آخر مما ترتب عليه مصادرة الماكينة وغلق كلًا المخبزين لمدة 6 أشهر كما تم ضبط أحد المخابز لضرب مبيعات وهمية تقدر ب 10 طن دقيق، بالإضافة إلى ضبط أحد المخابز لتجميعه كمية من الدقيق البلدى تقدر بنصف طن دقيق بهدف التربح والاستيلاء على المال العام.

كما تمكنت الحملة من تحرير 40 محضر منها 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و6 محاضر لعدم وجود شهادة صحية ومحضر ذبح خارج السلخانة.

وفى مجال الرقابة على المخابز البلدية تم تحرير 6 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن و3 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن و7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن ومحضر مبيعات وهمية ومحضر لتجميع الدقيق ومحضر لعدم وجود ماكينة لصرف الخبز، كما تم تحرير 25 مخالفة للمخابز بمدينتى أبو صوير والقصاصين.