اليوم السابع
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الجمعة، 22 أبريل 2022 12:53 م
أكرم القصاص
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ضبط 4000 لتر بنزين 80 بحوزة تاجر حجبها عن التداول في كفر الشيخ

الجمعة، 22 أبريل 2022 12:16 م
ضبط 4000 لتر بنزين 80 بحوزة تاجر حجبها عن التداول في كفر الشيخ محطة وقود صورة أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت حملات مديرية تموين كفر الشيخ بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط 4000 لتر مواد بترولية بنزين 80  تجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، ما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد  المصري، بحوزة مالك مخزن لتجارة زيوت السيارات بإحدى مدن محافظة كفر الشيخ.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين ورؤساء المدن لشن حملات على محطات الوقود للتأكد من توفير كافة أنواع الوقود بالمحطات بمدن وقرى المحافظة، بالإضافة لضبط المحتكرين لأي نوع من أنواع الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك الشأن وتحويل المخالفين للنيابة المعنية.


 

 

 


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