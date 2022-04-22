ضبط 18 مخالفة تموينية ومتابعة التزام السائقين بتعريفة الأجرة في مركز الواسطى

بنى سويف هانى فتحى

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف من ضبط 18 مخالفة تموينية في حملة تفتيشية، نفذتها إدارة تموين الواسطى (مكتب أبو صير الملق) بالتعاون مع الوحدة المحلية، والتي استهدفت المخابز البلدية بقرية أبو صير، حيث تنوعت المخالفات بين التصرف في 13 جوال دقيق مدعم زنة 50كجم، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.

فيما تابع المحاسب محمد بكري رئيس مدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف انتظام العمل بموقف سيارات الأجرة بالمدينة، للتأكيد على عدم زيادة الأجرة، وسريان العمل بنفس التعريفة؛ وعدم استغلال المواطنين على مستوى كافة خطوط السير، وذلك بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، يوم الجمعة الماضي، والذي تضمن زيادة طفيفة بقيمة 25 قرشا للتر البنزين بمختلف أنواعه مع تثبيت سعر المنتجات الاخرى من السولار والمازوت دون زيادة.

كما تم متابعة معارض أهلاً رمضان لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة منعا للاحتكار، والتي تتم بدعم من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بدائرة المركز، طوال شهر رمضان المبارك، تحت إشراف ورقابة الوحدة المحلية وقطاع التموين والصحة وحماية المستهلك، هذا بجانب سيارات مشروع المنافذ المتنقلة لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والأسماك والدواجن والبقالة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية عن مثيلاتها بالأسواق، والتي توفرها مديرية التموين ضمن خطة المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.