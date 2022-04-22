شراء ملابس وكعك العيد تزيد بهجة ليالى رمضان فى شوارع مطروح.. لايف

مطروح - حسن مشالي

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، من شوارع مدينة مرسى مطروح، لرصد الأجواء الرمضانية ليلا، خاصة مع اقتراب العيد، وخروج المواطنين للتسوق وشراء ملابس وكعك العيد. ورصدت عدسة اليوم السابع، سهر المواطنين وتواجدهم في الشوارع، واستمرار فتح المحال التجارية حتى ساعات متأخرة، مع الإقبال على الشراء وزيادة حالة الرواج التجاري، على خلاف الفترة الماضية، خاصة محلات الملابس الجاهزة ومحلات بيع كعك العيد، وغيرها من السلع التي يتزايد الإقبال على شرائها مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وساعد اعتدال حالة الطقس الربيعي، على تزايد الحركة وسهر المواطنين في الشوارع، مقارنة بالفترة الماضية، التي كانت تخلو فيها الشوارع من المواطنين تراجع حركة السيارات، بسبب الطقس البارد والمتقلب، إضافة إلى أن أهالي مطروح لا يفضلون السهر خارج المنازل أو الخروج للتسوق خلال الساعات المتأخرة من الليل، وتكون الشوارع هادئة جدا، على خلاف فترة المصيف التي تكتظ فيها جميع شوارع مدينة مرسى مطروح، وتزدحم بآلاف المصطافين وأهالي المدينة.

على جانب آخر، تستعد محافظة مطروح، لاستقبال أعداد من الأسر الراغبة في قضاء إجازة العيد، على شواطئ مطروح والساحل الشمالي الخلابة والطبيعة الساحرة، والاستمتاع بالهدوء والخصوصية، قبل زحام المصيف، في ظل الأجواء الربيعية المعتدلة، وتزامن أجازة عيد الفطر، وع أعياد الأخوة الأقباط.