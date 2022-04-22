اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 أبريل 2022 02:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد المخطط التنفيذى لأعمال تطوير حلقة سمك الغردقة بتكلفة 30 مليون جنيه

الجمعة، 22 أبريل 2022 01:55 م
شاهد المخطط التنفيذى لأعمال تطوير حلقة سمك الغردقة بتكلفة 30 مليون جنيه حلقة سمك الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجرى محافظة البحر الأحمر أعمال تطوير بحلقة سمك منطقة السقالة بالغردقة لتصبح مكان مميز يستقبل الرحلات الداخلية السياحية، حيث تحرى أعمال التطوير بتكلفة 30 مليون جنيه. 

 

وإزالة محافظة البحر الأحمر الحلقة القديمة وتم البدأ من خلال شركة المقاولون العرب أعمال التطوير بعد إنشاء حلقة مؤقته، حيث من المقرر أن يتم أن شاء محال تجارية لبيع الأسماك بشكل حضارى ونموذجي.

 

وحصلت اليوم السابع على المخطط النهائى لتطوير حلقة السمك وتبين أن المساحة الإجمالية للمشروع 2700 متر مربع بتكلفة 30 مليون وتشمل 54 شادر سمك و11 محل تجارى آخرين لاستخدام فى أعراض تجهيز الأسماك وكافتيريات وغيرها. 

 

كما تضم أعمال التطوير مصنع ثلج وثلاجات لحفظ الأسماك ومبنى إدارة الحلقة، وأكدت المحافظة أن المشروع نقلة حضارية للمدينة تليق بمكانتها، وتوفر شكل لائق للمترددين عليها من الأهالى والسائحين، كما يعد مكان حضارى للصيادين لعرض منتجاتهم بشكل أفضل.

IMG-20220422-WA0002
 

 

بالقرب من شاطئ البحر ومسجد الميناء
بالقرب من شاطئ البحر ومسجد الميناء

تضم محال تجارية وشوارع بشكل حضارى لبيع الاسماك
تضم محال تجارية وشوارع بشكل حضارى لبيع الاسماك

مخطط تطوير حلقة السمك بالغردقة
مخطط تطوير حلقة السمك بالغردقة

مخطط حلقة سمك الغردقة
مخطط حلقة سمك الغردقة

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

حلقة سمك الغردقة

تطوير حلقة سمك الغردقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة