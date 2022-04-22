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سيارات كلنا واحد تجوب الميادين محملة بالأغذية مخفضة الأسعار برمضان.. فيديو

الجمعة، 22 أبريل 2022 04:12 م
سيارات كلنا واحد تجوب الميادين محملة بالأغذية مخفضة الأسعار برمضان.. فيديو مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي

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استكملت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة 60%، فيما تم تحريك سيارات محملة بالأغذية بالميادين.

وتواصلت فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة (كلنا واحد) والتى تستمر حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى 993 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

 

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات.

 


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اخبار الداخلية

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