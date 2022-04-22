سنابل الذهب الأصفر تتلألأ.. بدء حصاد محصول القمح من حقول القليوبية .. لايف

القليوبية ـ إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من موسم حصاد القمح بحقول القليوبية، حيث تلألأت سنابل القمح الذهبية في الحقول في موسم حصادها، حيث أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية، الانتهاء من حصاد 340 فدانا من إجمالى 53 ألف فدان مزروعة بالقمح على مستوى المحافظة، موضحا أنه من المقرر بدء أعمال الحصاد فى التزايد خلال الفترة المقبلة، كما بدأت عملية الدريس حيث تم دريس 53 فدانا من إجمالي ما تم حصاده، وبدء عملية التوريد لصوامع المحافظة ونقاط التجميع الأسبوع المقبل.



وأكد "زايد"، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، اهتماما المحافظة هذا العام اهتماما بالغا بموسم حصاد القمح، باعتباره عاما استثنائيا حيث كثفت المحافظة جهودها فيه بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين لضمان نجاح هذا الموسم، من خلال الجولات الميدانية وجلسات الحوار التى قامت بها المحافظة مع المزارعين لحثهم على توريد القمح بالحقول، بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة وقطاع الإرشاد مع المزارعين للتوعية بزراعة القمح بالطرق العلمية الصحيحة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، اعتمادا على زراعة التقاوى المعتمدة وتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة.



ومن ناحيته، أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم الاجتماع مع المزارعين بحقولهم لحثهم على توريد القمح فى المواعيد المحددة، والتأكيد على دورهم الوطنى فى الوقوف بجانب بلدهم لتفادى حدوث أزمة فى كميات القمح هذا العام باعتبارها السلعة الاستراتيجية الأهم فى حياة أى دولة.



وخلال اللقاء أكد المحافظ للمزارعين، أن تبعات الأحداث الدولية تقتضى أهمية تكاتفهم مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من المحلى للموسم الحالى باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة لتأمين احتياجات السوق المحلى وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، موجها بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لزيادة عدد نقاط التجميع على مستوى مراكز المحافظة، لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين وتذليل أى عقبات أمام المزارعين أثناء عملية التوريد.



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