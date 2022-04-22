سائق دمياط: تركت السيارة تسير بمفردها لتخويف الركاب بعد اعتراضهم على السرعة

كتب محمود عبد الراضي

اعترف سائق ميكروباص في دمياط بالتعدي على فتاة بعد مشادة كلامية معها وصديقتها، حيث طالبت الفتاتان السائق بتخفيض السرعة الجنونية التي كان يسير بها.

وأضاف السائق، أنه قرر الانتقام منهما، فعاد بالسيارة للموقف مرة أخرى، بعدما قرر عدم استكمال الرحلة، وعندما اقترب من الموقف نزل من السيارة فجأة وتركها تسير بالركاب لإدخال الخوف في قلوبهم.

وعقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله قيام قائد إحدى سيارات الأجرة "ميكروباص" بالنزول من السيارة أثناء سيرها، وحدوث مشادة كلامية بينه وبين فتاتين عقب توقف السيارة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط) وتم تحديد هوية الفتاتين (طالبتين – مقيمتان بدائرة قسم شرطة أول دمياط) وبإستدعائهما وسؤالهما قررتا أنهما عقب إستقلالهما السيارة من أحد المواقف حدثت مشادة كلامية بينهما وبين قائد السيارة بسبب السرعة الزائدة قام على إثرها قائد السيارة بالعودة للموقف مرة أخرى، وأثناء اقترابه من الموقف نزل من السيارة أثناء سيرها معرضاً حياة مستقليها للخطر.

وأكدت إحداهما أنها أثناء قيام قائد السيارة بفتح باب السيارة إصطدم بوجهها وحدثت إصابتها بكدمة بالوجه، واتهمت قائد السيارة بالرعونة فى القيادة والتسبب فى إصابة الثانية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.