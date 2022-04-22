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زى النهارده.. سماع الدفاع بإعادة محاكمة 120 متهما بـ"الذكرى الثالثة للثورة"

الجمعة، 22 أبريل 2022 08:00 ص
زى النهارده.. سماع الدفاع بإعادة محاكمة 120 متهما بـ"الذكرى الثالثة للثورة" محكمة ـ أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس

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زى النهاردة من 4 سنوات، استمعت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، لمرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات.

 

وخلال تلك الجلسة التمس الدفاع الحاضر براءة المتهمين تأسيس على انتفاء التهم الموجة للمتهين.

 

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين.

 

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.


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