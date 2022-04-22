اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 أبريل 2022 04:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

زخة من شهب "القيثارة" تمطر سماء مصر اليوم وغدًا وتشاهد بالعين المجردة

الجمعة، 22 أبريل 2022 02:30 ص
زخة من شهب "القيثارة" تمطر سماء مصر اليوم وغدًا وتشاهد بالعين المجردة زخة شهب
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يكون هواة الفلك والمهوسون بالشهب ، على موعد اليوم الجمعة وغدا السبت  23-22 أبريل ، مع زخة شهب القيثارة والتى ستزين سماء مصر والوطن العربى .
 
 و تحدث هذه الظاهرة سنوياً ما بين 16 إلى 25 إبريل ، وتبلغ ذروتها في 22-23 ، وتُرى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة Lyra (القيثارة) .
 
ويعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعا.
 
 
وخلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم ، وفي بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله مرحلة البدر المكتمل.
 
 

الشهب

زخات الشهب

شهب القيثاره

وابل الشهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زخة الشهب.. ظاهرة اعتقدوا العرب قديما بحدوثها نهاية العالم

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:00 ص

كونوا على الموعد.. ليالى رمضان تتجمل بالظواهر الفلكية طوال الشهر.. اقترانات بديعة للقمر والكواكب تشاهد بالعين المجردة.. القمر يصل البدر المكتمل 16 أبريل.. وشهب القيثارة تمطر السماء يوم 22 هذا الشهر

السبت، 09 أبريل 2022 06:00 م

القمر الوردى وشهب القيثارة وكسوف الشمس.. أبرز الظواهر الفلكية فى أبريل

الخميس، 31 مارس 2022 07:17 م

أمطار من الشهب ستضىء سماء الليل غدا.. اعرف تفاصيل الحدث الفلكى

الأحد، 02 يناير 2022 02:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة