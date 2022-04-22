روسيا: أوكرانيا ترفض مقترحات موسكو لفتح ممرات إنسانية بحرية

كتب أحمد عرفة

أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري تشوماكوف أن أوكرانيا ترفض مقترحات موسكو لفتح ممرات إنسانية بحرية، داعيا المجتمع الدولي للتأثير عليها لتحرير حركة السفن التجارية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ، أن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل قال إن الجانب الروسي يمنع تدفق صادرات القمح الأوكرانية إلى إفريقيا، وخطر القصف والألغام البحرية من أوكرانيا، اعترف به الوفد الأوكراني لدى المنظمة البحرية الدولية.

وأوضح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن الجانب الأوكراني لم يوافق أبدا على مقترحاتنا للممرات الإنسانية البحرية كما أن منع السفن الروسية في الموانئ الأوروبية لا يساعد في حل مشاكل اليوم، وروسيا تتخذ جميع التدابير لضمان الملاحة التجارية في البحرين الأسود وآزوف والبحر المتوسط، داعيا المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى والدول المعنية للعمل مع السلطات الأوكرانية لتنخرط في المفاوضات حول هذه القضية.