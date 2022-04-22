اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 أبريل 2022 01:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: أوكرانيا ترفض مقترحات موسكو لفتح ممرات إنسانية بحرية

الجمعة، 22 أبريل 2022 01:10 ص
روسيا: أوكرانيا ترفض مقترحات موسكو لفتح ممرات إنسانية بحرية أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري تشوماكوف أن أوكرانيا ترفض مقترحات موسكو لفتح ممرات إنسانية بحرية، داعيا المجتمع الدولي للتأثير عليها لتحرير حركة السفن التجارية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ، أن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل قال إن الجانب الروسي يمنع تدفق صادرات القمح الأوكرانية إلى إفريقيا، وخطر القصف والألغام البحرية من أوكرانيا، اعترف به الوفد الأوكراني لدى المنظمة البحرية الدولية.

وأوضح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن الجانب الأوكراني لم يوافق أبدا على مقترحاتنا للممرات الإنسانية البحرية كما أن منع السفن الروسية في الموانئ الأوروبية لا يساعد في حل مشاكل اليوم، وروسيا تتخذ جميع التدابير لضمان الملاحة التجارية في البحرين الأسود وآزوف والبحر المتوسط، داعيا المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى والدول المعنية للعمل مع السلطات الأوكرانية لتنخرط في المفاوضات حول هذه القضية.

 

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة