وقال المتحدث الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف - في إحاطة صحفية اليوم الجمعة ردا على وصف اليابان جزر الكوريل بالأرضي المحتلة: "إنه من الصعب الحديث عن مواصلة محادثات السلام مع اليابان، التي أصبحت دولة غير صديقة، وذلك بعد أن انضمت إلى الدول التي فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا".



يُذكر أن وزارة الخارجية اليابانية في كتابها الأزرق عن الدبلوماسية صنفت جزر الكوريل الجنوبية المتنازع عليها مع روسيا أرضا محتلة بشكل غير قانوني، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2003.