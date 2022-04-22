رئيس وزراء الهند يؤكد إحراز تقدم بمفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع بريطانيا

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أكد رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى أن بلاده تحرز "تقدما جيدا" فى المفاوضات مع المملكة المتحدة بشان اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، مشيرا إلى أن الجانبين قررا بذل جميع الجهود لإبرام الاتفاق بنهاية هذا العام.



وقال مودى - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون فى نيودلهى اليوم /الجمعة/ - إنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم التوصل لاتفاقات تجارة حرة مع الإمارات العربية المتحدة واستراليا، معربا عن رغبته فى إتمام اتفاق التجارة الحرة مع المملكة المتحدة بنفس السرعة والالتزام.



وأشار مودى إلى أنه خلال المحادثات التى عقدت اليوم مع رئيس الوزراء البريطانى تم مراجعة التقدم الذى حدث فى "خريطة الطريق الطموحة 2030" للعلاقات بين البلدين التى تم إطلاقها العام الماضى، وتم وضع بعض الأهداف للسنوات القادمة.



وأضاف رئيس الوزراء الهندى أنه تم الاتفاق أيضا على زيادة التعاون بين البلدين فى مجال الأمن، مرحبا بدعم بريطانيا لكى تكون الهند معتمدة على الذات فى جميع القطاعات التى من بينها التصنيع والتكنولوجيا والتصميم والتطوير.



ولفت إلى أنه تم التطرق أيضا خلال المحادثات إلى الإصلاحات التى تم تنفيذها فى الهند، مثل "خطة تحديث البنية التحتية وخط أنابيب البنية التحتية الوطني"؛ مرحبا بالاستثمارات المتزايدة من قبل الشركات البريطانية فى الهند.



وأشاد مودى بالإسهامات الإيجابية التى يقوم بها 1.6 مليون شخص من أصول هندية يعشيون فى المملكة المتحدة للمجتمع وجميع قطاعات الاقتصاد.



وقال مودى إن الجانبين عبر عن التزامهما بتنفيذ القرارات التى تم الإعلان عنها خلال قمة المناخ فى جلاسكو "كوب26"، مشيرا إلى أنهما اتفقا اليوم أيضا على زيادة تعميق الشراكة فى مجال المناخ والطاقة.