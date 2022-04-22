رئيس كوريا الجنوبية يؤكد ضرورة تجاوز الكوريتين عصر المواجهة بالحوار

سول (أ ش أ)

أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، أن الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون تبادلا الرسائل لاستئناف المحادثات بينهما.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية بارك كيونج-مي بحسب وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن مون أكد في رسالته أهمية تجاوز الكوريتين عصر المواجهة بالحوار، معبرا عن أمله في استئناف المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت أن الرئيس الكوري الجنوبي أكد أن استئناف الحوار بين الكوريتين متروك للحكومة الكورية الجنوبية القادمة، داعيا كيم لبذل الجهود للحوار مع الحكومة القادمة للرئيس المنتخب يون سيوك-يول.

ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية مون البالغة 5 سنوات في يوم 9 مايو المقبل.