الغربيــــة عادل ضرة

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على المشاركة فى "جائزة مصر للتميز الحكومي" فى دورتها الثالثة 2022 اتساقًا مع تعميق ثقافة التميز بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز الروح التنافسية والإبداع والابتكار، وذلك في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

جاء ذلك خلال اجتماعه بالمسئولين عن الملفات التى تشارك بها الجامعة في سبيل الارتقاء بالأداء المؤسسي لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية، بحضور الدكتور ممدوح المصرى، عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي، الدكتورة دينا عبدالهادي، المدير التنفيذى للأداء المؤسسي، والدكتور محمد النمر، مدير المركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية، والدكتورة هاجر علم الدين، مدير وحدة التصنيف الدولى ومسئول لجان التقييم في جائزة جامعة طنطا للتميز الداخلي، والدكتور طارق رضوان، والدكتور مصطفى علوان، مدير وحدة إدارة نظم التعليم عن بعد DLMS،

أوضح رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تشارك بعدد 18 ملف موزعة في فئات الجائزة المختلفة من (مبادرة الابداع والابتكار المؤسسي - جائزة فرق العمل- الجوائز الفردية - جوائز المؤسسة المتميزة - فئة المواقع الإلكترونية لتقديم الخدمات).

يذكر، أن باب الترشح لجوائز مصر للتميز الحكومي تم فتحه في 15إبريل الماضى وحتي يونيو القادم 2022، حيث تشارك فيها جامعة طنطا بعد انتهاء إجراءات لجان تحكيم جائزة جامعة طنطا للتميز الداخلي في 7 ابريل 2022 تحت إشراف فريق جائزة مصر للتميز الداخلي برئاسة الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



رئيس جامعة طنطا يتابع ملفات المشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي



رئيس جامعة طنطا يتابع ملفات المشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي



رئيس جامعة طنطا يتابع ملفات المشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي