اليوم السابع
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الجمعة، 22 أبريل 2022 02:22 ص
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دعاء اليوم الحادى والعشرين من رمضان.. اللهم اجعل لى فيه إلى مرضاتك دليلا

الجمعة، 22 أبريل 2022 01:00 ص
دعاء اليوم الحادى والعشرين من رمضان.. اللهم اجعل لى فيه إلى مرضاتك دليلا دعاء - ارشيفية
كتب لؤى على

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ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.
 

دعاء اليوم الحادى والعشرين من رمضان

وإليكم دعاء اليوم الحادى والعشرين من شهر رمضان "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ دَلِيلًا، وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ فِيهِ لِلشَّيْطَانِ سَبِيلًا، يَا قَاضِيَ حَوَائِجِ السَّائِلِينَ". 
 
ثواب دعاء اليوم الحادى والعشرين من رمضان: "مَنْ دَعَا بِهِ نَوَّرَ اللَّهُ تَعَالَى قَبْرَهُ، وَبَيَّضَ وَجْهَهُ، وَمَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ".

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