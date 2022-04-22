"دراما وقانون".. بعد تبديد منقولات "فاتن أمل حربى".. القانون بيقول إيه ؟

كتب ـ أحمد الجعفرى

أرسل "سيف" شريف سلامة المنقولات المنزلية لـ "فاتن"، وذلك خلال أحداث مسلسل "فاتن أمل حربى"، ولكن بعد معاينتها لها أخبرت قسم الشرطة بأن المنقولات غير صحيحة كما أنها ممزقة.

وترصد "اليوم السابع" عقوبة تبديد منقولات الزوجية.

قائمة المنقولات تتساوى قانونيا مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، وهى المادة 391 من قانون العقوبات، فتكون بمثابة أن الشخص يكتب إقرارا بأنه تسلم هذه المنقولات ولكن على سبيل الأمانة.

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فأن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.

وتقوم المحكمة بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة ألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.