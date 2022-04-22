دراسة صادمة.. الأسلحة النارية تقتل الأطفال والمراهقين أكثر من المخدرات فى أمريكا

كتبت: نهال أبو السعود

أصبحت الأسلحة النارية، السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال والمراهقين عام 2020 ، مما أسفر عن مقتل عدد أكبر من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم حتى 19 عامًا في الولايات المتحدة مقارنة بحوادث السيارات أو الجرعات الزائدة من المخدرات.

وتوفي أكثر من 4300 شخص، من الإصابات المرتبطة بالأسلحة النارية في ذلك العام وفقًا لرسالة بحثية نُشرت في مجلة نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين. حللت الرسالة بيانات عقود من الوفيات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ووفقا لشبكة ان بي سي، قال جيسون جولدستيك أحد مؤلفي الرسالة وهو أستاذ مشارك في جامعة ميشيجان، إن جرائم القتل وليس الانتحار، شكلت غالبية الوفيات بالأسلحة النارية بين الأطفال والمراهقين في عام 2020.

وجاء في الرسالة، "ما زلنا نفشل في حماية شبابنا من سبب للوفاة يمكن الوقاية منه".

وقال جولدستيك إن معظم الأطفال الذين قُتلوا بالأسلحة النارية في عام 2020 كانوا يبلغون من العمر 14 عامًا أو أكثر ، على الرغم من أن السن القانوني لشراء الأسلحة هو 18 عامًا.

وفي نفس السياق، وجدت دراسة نُشرت في فبراير أن امتلاك السلاح ازداد خلال اغلاقات كورونا، نتيجة لذلك ، تعرض أكثر من 5 ملايين طفل دون سن 18 عامًا للتعامل مع الأسلحة في منازلهم من يناير 2019 إلى أبريل 2021.

وأكد جولدستيك أيضًا أن بيانات الوفيات الخاصة بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لا تعكس النطاق الكامل لعنف السلاح بين الأطفال والمراهقين.

وقال: "مقابل كل إصابة مميتة بسلاح ناري ، هناك مجموعة من الإصابات غير المميتة بالأسلحة النارية. لا توجد بيانات كبيرة حقًا عن عمليات إطلاق النار غير المميتة في الولايات المتحدة".