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دار الإفتاء: يٌباح للمرأة الصائمة تذوق الطعام للحاجة

الجمعة، 22 أبريل 2022 10:39 ص
دار الإفتاء: يٌباح للمرأة الصائمة تذوق الطعام للحاجة تذوق الطعام - أرشيفية
كتب ـ على عبد الرحمن

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واصلت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نشر الفتاوى المتعلقة بالصيام ومفسدات الصوم والأحكام المتعلقة بصيام شهر رمضان المبارك، حيث نشرت الدار 4 أشياء يباح للمرأة الصائمة فعلها، مثل استعمال الكحل واستعمال الحنَّاء.
 
وأضافت دار الإفتاء المصرية، خلال منشورها تحت عنوان ما يباح للمرأة الصائمة: "تذوُّق الطعام للحاجة، تأخير الغسل من الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر".
 
وقالت دار الإفتاء المصرية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إن من مكروهات الصيام: "المبالغة فى المضمضة والاستنشاق، أن يجمع الصائم ريقه ويبتلعه، الحجامة، القُبْلَة التي تُحرِّك الشهوة"، كما أوضحت الدار فى منشور سابق لها، أفضل السنن فى شهر رمضان، قائلة :"الخشوع فى العبادة، كظم الغيظ والعفو عن الآخرين"، من أفضل السنن فى شهر رمضان المبارك، وفى منشور آخر أوضحت فضل شهر رمضان، حيث قالت: "أُنزل فيه القرآن، وفيه ليلة هى خير من ألف شهر (ليلة القدر).
 
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، فى منشور سابق لها، أفضل السنن فى شهر رمضان، قائلة :"الخشوع فى العبادة، كظم الغيظ والعفو عن الآخرين"، من أفضل السنن فى شهر رمضان المبارك، وفى منشور آخر أوضحت فضل شهر رمضان، حيث قالت :"أُنزل فيه القرآن، وفيه ليلة هى خير من ألف شهر (ليلة القدر).
 
وأكدت دار الإفتاء المصرية فى وقت سابق، أن الصيام ركن من أركان الإسلام الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم: «بُنِى الإِسْلَامُ عَلَى خَمْس شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، والمسلم مخاطب ومكلف من وقت بلوغه أن يلتزم بهذه الأركان التى منها صيام شهر رمضان، ويكون البلوغ للفتى بالاحتلام وللفتاة بظهور الحيض، فإن لم يظهر ذلك منهما فببلوغ خمس عشرة سنة قمرية لكليهما".

فتاوى دار الإفتاء

تذوق الطعام يفسد الصيام

حكم تذوق الطعام في نهار رمضان

مفسدات الصيام

اليوم السابع بلس

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