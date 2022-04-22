خيط الجريمة.. قصة سائق قتل طفل لسرقة توك توك بعد مروره بضائقة مالية

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتي تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول الى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة" .

شهد مركز الحسينية بالزقازيق جريمة قتل بشعة، حيث أقدم سائق بمساعدة 4 آخرين على قتل طفل سائق توك توك ، لسرقة المركبة بعد مروره بضائقة مالية.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى مستشفي الحسينة المركزى بوصول الطفل "محمد. ع" جثة هامدة إثر إصابته بطعنات نافذة بالصدر والبطن. وتوصلت تحريات مباحث الحسينية بإشراف العميد وليد عنتر؛ رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشرق؛ إلى قيام كل من "حنفى ا ح" 35عاما سائق سيارات نقل مقيم بالقنطرة، و"إبراهيم م م" 32 سائق ومقيم بالقنطرة و"سعد ال م" 44 عاما موظف مقيم الحسينية و"رائد ع ع" 38 عاما سائق توك توك مقيم سعود الحسينية و "محمد ع ع" 43 عاما تاجر سيارات ومقيم بحر البقر الحسينية؛ بارتكاب الواقعة إثر مرور المتهم الأول بضائقة مالية فعقد العزم على سرقة إحدى الدراجات النارية من قائدها واستدرج المجنى عليه الذى لم يكمل الثامنة عشر من عمره لتوصيله إلى إحدى الاماكن وفى الطريق قام بطعنة عدة طعنات بالصدر والبطن وسرقة التوك توك منه وقام ببيعه لباقي المتهمين من الثانى الي الخامس، تم القبض على المتهمين وارشدوا عن المضبوطات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وعقب تقنين الإجراءت اللازمة تم إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم. وقضت محكمة جنايات الزقازيق، بإعدام السائق شنقًا وألزمته المصاريف الجنائية لاتهامه بقتل طفل لسرقة التوك توك منه بدائرة مركز شرطة الحسينية، وعاقبت المحكمة باقي المتهمين الأربعة في القضية بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وألزمت كل منهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.