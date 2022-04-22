حديقة النصر أكبر أماكن الترفيه والتنزه فى رمضان بالغردقة .. فيديو

البحر الأحمر- عماد عرفة

رصد اليوم السابع، إقبال المواطنين، خلال ليالى شهر رمضان المعظم على المناطق الترفيهية والحدائق ومناطق الكورنيش بمدينة الغردقة، وكان هناك أعداد من المواطنين داحل ممشى النصر او حديقة النصر الواقعة فى قلب مدينة الغردقة وتم تطويرها لتصبح أكبر ممشى ترفيهى وحديقة فى الغردقة .

وتعد حديقة النصر بالغردقة لقربها من تجمعات سكنية من اكثر الأماكن التى تقبل عليها المواطنين مساءا خاصة بعد تجهيزها بجميع الخدمات وتشغيل عدد من الكافيهات وكذلك المحال التجارية والمطاعم. واكثر المواطنين إقبال عبى حديقة النصر سكان طريق النصر والكشف والسنتر الليبى وكذلك مناطق مختلفة من الدهار وغيرها من المناطق الرابطة ما بين الدهار والبقالة بمدينة الغردقة.

يذكر أن ممشى للنصر تم إنشاؤها فى عهد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الأسبق، حيث كان الهدف من الإنشاء هو خلق أماكن تنزه لأهالى المناطق القريبة من شارع النصر وكذلك أماكن لألعاب الأطفال بداخله ومساحات خضراء.

ويعد ممشى النصر بالغردقة من الأماكن التى يفضلها الكثير من الأسر لقضاء وقت ممتع مع أفراد أسرتهم فى المساء أكثر من فترات النهار، وكذلك لمة العيلة وتناول وجبة الإفطار فى رمضان داخل ممشى النصر. يضم ممشى النصر بنهايته مسرح كبير تم إنشاؤه لإقامة الاحتفالات به والخاصة بالمحافظة ، وكان آخر احتفال به منذ أكثر من عام وهو مشاهدة مباراة مشاركة مصر فى المبارايات العالمية مثل كأس العالم وكذلك كأس الأمم الإفريقية.