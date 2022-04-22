حبس المتهمين بقتل شاب فى مشاجرة بالمطرية

أمرت نيابة المطرية، بحبس المتهمين بقتل شاب فى مشاجرة بسبب خلافات 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على المتهمين بقتل شخص فى مشاجرة بينهم بمنطقة المطرية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة في منطقة المطرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 6 أشخاص، ونتج عنها وفاة شاب بسبب خلافات سابقة بينهم.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين ونقل المتوفى الى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.