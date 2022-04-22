جمارك قسطل تضبط محاولتى تهريب كاميرات مراقبة وبواريك وخصلات شعر طبيعى

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية ب منفذ قسطل البري بأسوان، من ضبط محاولة تهريب عدد من كاميرات المراقبة وكمية من بواريك وخصلات الشعر الطبيعي بالمخالفة لقانون الحجر الصحي رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وقالت مصلحة الجمارك، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن المصلحة أعدت مذكرة بمنفذ قسطل البري مفادها اعتزام الراكب ع . م. ر مصري الجنسية القادم من السودان تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وتم تفتيش أمتعة الراكب بأشكال مختلفة على هيئة مفتاح سيارة ومشبك ومنبه ساعة ومدخل كابل وانذار حريق وبوردة، و1 جهاز مضاد للتجسس وبطارية مقوية للإشارة.



ضبط محاولة تهريب كاميرات مراقبة

وفى المحاولة الثانية قامت نفس اللجنة بضبط عدد من بواريك وخصل الشعر بوزن إجمالي حوالي 20 كيلو جرام مخبأة بداخل جسم أتوبيس قادم من السودان قيادة السائق ش . س. م مصري الجنسية، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة مليون و267 ألف و400 جنيه.



ضبط تهريب بواريك

قرر أحمد مصطفي عثمان مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 6 و 7 لسنة 2022، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية بالبلاد وضبط واحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.