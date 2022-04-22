توزيع 22 ألف شنطة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، توزيع 22 ألف شنطة من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف.

جاء ذلك بإشراف وحضور إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل المديرية، وحسناء أحمد يونس، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعي.

وكانت مديرية التضامن بكفر الشيخ تسلمت 22 ألف شنطة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بـ 10 مراكز، كدفعة أولى، حسب كشوف التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.



توزيع الشنط هدية الاوقاف



توزيع شنط رمضان على الاسر الاولى بالرعاية



شنط ارز وسكر هدية الاوقاف للاسر الفقيرة



شنط الأوقاف التي تم توزيعها على الاسلار