تموين بورسعيد: توريد 55 طن قمح داخل الشون والصوامع الحكومية

بورسعيد - محمد عزام

أكد محمد عوض وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، على استمرار توريد أطنان القمح ببورسعيد للشون والصوامع الحكومية، حيث بلغ إجمالى توريد واستلام الأقماح من المزارعين، كمية تقدر بـ 55 طن و 414 كجم قمح محلي.



وأضاف "عوض"، أنه يتم متابعة عمليات التوريد من المزارعين بشكل يومي، وذلك بالتزامن مع بدء موسم الحصاد خلال هذه الأيام.



كان قد تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ن منطقة سهل الطينة ليشهد موسم حصاد القمح 2022 وأشار المحافظ، خلال تفقده بدء موسم حصاد القمح بمنطقة شرق بورسعيد، إلى أنه وجه جميع الجهات المعنية بالعمل على تذليل كافة العقبات، وتسهيل عملية التوريد على جميع المزارعين، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.

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يشار إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت 15 ألف فدان، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة و11 ألف فدان بجنوب بورسعيد، وتبلغ إنتاجية الفدان من 16 إلى 18 طن، ومن المتوقع أن يبلغ نتاج محصول القمح 35 ألف طن عقب نهاية حصاد محصول القمح للموسم الحالي.









