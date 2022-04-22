تفعيل منظومة التحول من نظام الري التقليدي إلى أنظمة الرى الحديث بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، على ضرورة رفع حالة الاستعداد خلال فترة عيد الفطر المبارك بشأن التصدى للتعديات على الأرض الزراعية ، وكذا توريد القمح للشون داخل المحافظة بالتنسيق بين الزراعة والتموين .



مشددا على تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بشأن التحول من نظام الرى التقليدى إلى أنظمة الرى الحديث.

جاء ذلك خلال اجتماع تفعيل برتوكول التعاون بين وزارة الزراعة ، والرى ، والمالية ، والبنك الزراعى المصرى ، والبنك الأهلى المصري، بحضور كل من المهندس وجيه غالى مدير عام التوجيه المائى بغرب الدلتا ، و المهندس علاء العادلى مدير عام الإدارة الفرعية بالبحيرة للتوجيه المائية ، و الدكتور محاسب علاء خطاب رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بمراكز أبو المطامير ، حوش عيسى ، مركز بدر و المهندس شاهين فؤاد شاهين مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمديرية الزراعة بالبحيرة ومدى مشروع كارت الفلاح بالمحافظة .

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى مبادرات البنك الزراعى المصرى بتوفير قروض بفوائد ميسرة للمزارعين ، و إدخال الحصر الزراعى الموسمى على منظومة دعم المزارع المصرى وتعديل مساحات الحيازات الزراعية بها بحيث يظهر على المنظومة المنزرع الفعلى على الطبيعة فقط .