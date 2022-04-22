تغيُّر المناخ .. 13 معلومة عن ميناء 6 أكتوبر الجاف أحد حلول مواجهة الظاهرة

أعلنت الدولة فوز ميناء 6 أكتوبر الجاف بجائزة "IJ Global"، كأفضل صفقة نقل لعام 2021 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخلال هذا التقرير نرصد معلومات عن هذا الميناء ولماذا تم وصفه بأنه أحد أول المشروعات الصديقة للبيئة المرتبطة بمنظومة النقل المستدام والمدن الخضراء كأحد حلول مواجهة التغير المناخى:
تغيُّر المناخ
1- مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف هو أحد المشروعات التى مولها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ضمن برنامج "المدن الخضراء".
2- برنامج المدن الخضراء يستهدف تحويل 100 مدينة إلى مدن خضراء بحلول 2024.
3- برنامج المدن الخضراء أيضا يهتم بتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، من اجل مواجهة التحديات البيئية وتداعيات تغيُّر المناخ.
4-الميناء الجاف بأكتوبر يعد إحدى وسائل النقل المستدام بتوفير مساحة مخصصة لاستقبال البضائع.
5-يتوافر فى الميناء الجاف بأكتوبر دوائر جمركية من أجل إنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير، ومخازن، وشحن للبضائع.
6-ميناء 6 أكتوبر الجاف هو أول ميناء جاف داخلى فى مصر.
7-تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 60 مليون دولار.
8-تم تنفيذه على مساحة 100 فدان.
9-يتم ربط ميناء 6 أكتوبر الجاف بشبكة السكك الحديدية من خلال وصلة تربطه مع خط سكة حديد القاهرة ـ إيتاى البارود.
10- المشروع يسعى لنقل البضائع بالسكك الحديدية، لتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق، من اجل الحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل.
11-المشروع مصمم وفقا لأحدث المعايير العالمية، ويوجد مخطط لربطه بالموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية.
12- يساهم الميناء فى زيادة طاقات الموانئ البحرية، اضافة لتقليل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع.
13- يساعد المشروع على توفير فرص عمل عديدة للشباب.
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