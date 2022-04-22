تغيُّر المناخ .. 13 معلومة عن ميناء 6 أكتوبر الجاف أحد حلول مواجهة الظاهرة

أعلنت الدولة فوز ميناء 6 أكتوبر الجاف بجائزة "IJ Global"، كأفضل صفقة نقل لعام 2021 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و‏خلال هذا التقرير نرصد معلومات عن هذا الميناء ولماذا تم وصفه بأنه أحد أول المشروعات الصديقة للبيئة المرتبطة بمنظومة النقل المستدام والمدن الخضراء كأحد حلول مواجهة التغير المناخى:

تغيُّر المناخ

1- مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف هو أحد المشروعات التى مولها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ضمن برنامج "المدن الخضراء".

2- برنامج المدن الخضراء يستهدف تحويل 100 مدينة إلى مدن خضراء بحلول 2024.

‏3- ‏برنامج المدن الخضراء أيضا يهتم بتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، من اجل مواجهة التحديات البيئية وتداعيات تغيُّر المناخ

4-الميناء الجاف بأكتوبر يعد إحدى وسائل النقل المستدام بتوفير مساحة مخصصة لاستقبال البضائع.

‏‏5-يتوافر فى الميناء الجاف بأكتوبر دوائر جمركية من أجل إنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير، ومخازن، وشحن للبضائع.

6-ميناء 6 أكتوبر الجاف هو أول ميناء جاف داخلى فى مصر.

7-تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 60 مليون دولار.

8-تم تنفيذه على مساحة 100 فدان.

9-يتم ربط ميناء 6 أكتوبر الجاف بشبكة السكك الحديدية من خلال وصلة تربطه مع خط سكة حديد القاهرة ـ إيتاى البارود.

10- المشروع يسعى لنقل البضائع بالسكك الحديدية، لتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق، من اجل الحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل.

11-المشروع مصمم وفقا لأحدث المعايير العالمية، ويوجد مخطط لربطه بالموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية.

12- يساهم الميناء فى زيادة طاقات الموانئ البحرية، اضافة لتقليل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع.

‏13- يساعد المشروع على توفير فرص عمل عديدة للشباب.