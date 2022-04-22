تعرف على قائمة الطيور المهاجرة وموسم عودتها للوطن العربى

كتبت منال العيسوى

تشمل قائمة الطيور المهاجرة بعض الأنواع العربية التى تشتهر بها دول الوطن العربى كمصر والسعودية، من بينها طاير الكرك أو الأكحل كما يسمونه والسمان والوز الربيعى والحبارى والكروان والدرج والصقور.

تبدأ الهجرة فى شهرة مارس وتستمر حتى أكتوبر المقبل إذ أن طائر الكرك أو الأكحل يعود للوطن العربى يوم 6 مارس، بينما تهاجر طيور الجرجس والحصد والصعو 8 مارس من كل عام، وبدأت هجرة السمان والوز الربيعى من يوم 19 مارس، وعادت الخواضير والدخل 5 أبريل الماضى، وطائر القميرى عاد أيضا يوم 10 أبريل، و20 أبريل يعود طائر الصفار.

أما هجرة طيور الدخل والخواضير تبدأ من يوم 11 أغسطس، وصغار والسمان والدخل 24 أغسطس، بينما تبدأ هجرة الكرك "الأكحل" والقميرى يوم 1 سبتمبر، وهجرة طيور الماء مثل النورس تبدا كل عام يوم 26 سبتمبر، أما الصقور فتبدأ رحلة هجرتها السنوية يوم 1 أكتوبر، يليها هجرة الكرك أو كما يسمونه الطائر الأصلع تبدأ يوم 10 أكتوبر، أما طائر الحبارى والكروان والدرج فتبدأ هجرتها السنوية يوم 16 أكتوبر، ثم هجرة طائر قطا يوم 22 نوفمبر.