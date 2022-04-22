تعرف على أماكن منافذ بيع الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة فى الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

حرصت محافظة الجيزة على توفير منافذ للسلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة، ويستعرض "اليوم السابع" أماكن عدد من المنافذ على مستوى المحافظة.

1. تم إنشاء 5 منافذ بحى شمال الجيزة بشارع ترعة السواحل وبشارع محمد حجازى ناصية طلعت حرب وميدان الترولى وبشارع بشتيل بميدان الشجرة بالإضافة إلى منفذ شارع محمد حجازي تقاطع شارع العامل.

2. تم إنشاء 8 منافذ بالعياط منفذ بجوار مبنى مجلس المدينة و8 فى الوحدات المحلية.

3. منفذ في بولاق الدكرور بجوار مبنى الحى.

4. منفذ الطالبية أول شارع العريش من جهة شارع فيصل.

5. منفذ بمنشأة القناطر بجوار مجلس المدينة ومنفذ بالجلاتمة ومنفذ بالمنصورية ومنفذ بأبو غالب.

6. منفذ بمدينة البدرشين بجوار المركز.

7. تم افتتاح 7 منافذ بأطفيح إحداها بجوار مجلس المدينة ومنفذ بكل من قرى "لقبابات والكداية وكفر قنديل ومنيل السلطان وصول والبرمبل.

8. تم افتتاح منفذ على الأقل بكل حى ومركز ومدينة.