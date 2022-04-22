اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 أبريل 2022 02:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على أكبر ورشة بالشرق الأوسط لصيانة القطارات بالخط الثالث للمترو

الجمعة، 22 أبريل 2022 02:00 م
تعرف على أكبر ورشة بالشرق الأوسط لصيانة القطارات بالخط الثالث للمترو مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب ـ رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت الهيئة القومية للأنفاق من أعمال تنفيذ أحدث ورشة لصيانة قطارات الخط الثال للمترو، ويقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن هذه الورشة وتفاصيلها وإمكانياتها خلال التقرير التالى:
 
1ـ تعتبر أكبر ورشة بالشرق الأوسط.
 
2ـ منفذة على مساحة على 65 فدانا.
 
3ـ الورشة الجديدة تحتوى على 32 مبنى.
 
4ـ يجرى بالورشة عمل العمرات الجسيمة والخفيفة وأعمال الدهانات وتجديد عربات قطارات الخط الثالث للمترو.
 
5ـ يمكن تخزين بها 30 قطارا للقيام بأعمال الصيانة بها معا فى وقت واحد.
 
6ـ تعتبر ثانى ورشة مخصصة لصيانة قطارات الخط الثالث بعد ورشة العباسية.
 
7ـ الخط الثالث لمترو الأنفاق الرابط شرق وغرب القاهرة الكبرى سيمتد بعد اكتمال تنفيذه بطول 41.2 كم وعدد 34 محطة .
 
8ـ تم تشغيل 3 مراحل من الخط الثالث بطول 23.5 كم وعدد 19 محطة وجاري حالياً تنفيذ المرحلة الأخيرة منه بطول 17.7كم وعدد 15 محطة.
 
 
 
 

الخط الثالث للمترو

مترو الانفاق

مترو عدلى منصور

ورشة المترو

قطارات المترو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة