اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة بمدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 22 أبريل 2022 07:33 م
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة بمدينة 6 أكتوبر أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، التحريات لكشف غموض العثورعلى جثة سيدة وسط القمامة في مدينة 6 أكتوبر، وجاري فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة وبلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة وسط القمامة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية، ملقاة وسط القمامة.
 
عقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، كما يفحص رجال المباحث بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة لكشف هوية الضحية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

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