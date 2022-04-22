بوريس جونسون يعلن إعادة فتح سفارة بريطانيا فى كييف

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أن بريطانيا ستعيد فتح سفارتها فى العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما ذكرت صحيفة التليجراف.

وقال جونسون أثناء زيارته للهند: أستطيع أن أعلن اليوم أننا سنعيد فتح سفارتنا فى عاصمة أوكرانيا الأسبوع المقبل.

وكانت الحكومة البريطانية قد قالت فى فبراير الماضى، قبل أيام من الغزو الروسى لأوكرانيا إن مكتب سفارتها فى كييف تم نقله مؤقتا، وأن الفريق يعمل من مكتب سفارة فى مدينة لفيف.

ومن المتوقع أن تعود السفيرة البريطانية فى أوكرانيا ميلندا سيمونز إلى المدينة، وسيعاد تأسيس التواجد القنصلى أيضا.

وتأتى هذه الخطوة بعدما أعلنت كل من إيطاليا وأسبانيا ورومانيا أنها ستعيد فتح سفارتها فى أعقاب انسحاب القوات الروسية من المنطقة.

وقالت صحيفة التليجرف إن إعادة فتح السفارة هو إشارة على الثقة المتزايدة بأن روسيا ستفشل فى الاستحواذ على العاصمة الأوكرانية على الرغم من المخاوف بان الحرب قد تستر لعدة أشهر وربما سنوات.

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه روسيا وقف إطلاق النار للسماح بالمقاتلين فى مصنع أزوفستال للصيب فى مدينة ماريوبول بالمغادرة، مع أى مدنيين لا يزالوا هناك. وبحسب ما ذكرت وكالة نوفستى، فإن وزارة الدفاع الروسية قالت إن مزاعم أوكرانيا وبعض الدول الغربية بأن روسيا تمنع المدنيين من مغادرة المدية بلا أساس.