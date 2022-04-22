بعد مصرع 5 أشقاء في حادثي انقلاب سيارة.. نصائح لمواجهة نزيف الأسفلت

كتب بهجت أبو ضيف

سادت حالة من الحزن نتيجة مصرع 3 أشقاء في حادث سير أليم، إثر انقلاب سيارة ملاكي بناحية ترعة الجلبانة طريق الإسماعيلية/ العريش، كما امتدت حالة الحزن بعد مصرع نقيب شرطة بمديرية أمن الإسكندرية، وشقيقه في حادث بالطريق الصحراوي، إثر انقلاب سيارة على الطريق.

وفي محافظة الجيزة، لقي شخص وطفله مصرعهما، وأصيبت الأم و2 من أطفالهما في حادث انقلاب سيارة بطريق الواحات الصحراوي.

وخلال السطور نقدم العديد من النصائح لمواجهة وتفادي حوادث السير بالطرق والمحاور المرورية.

1-تجنب السرعة الزائدة على الطرق و التزم بالسرعة المقررة من المرور لكل طريق، لأن السرعات الكبيرة تزيد من القوى المؤثرة على السيارة في حالة الدوران، والتي تؤدي إلى زيادة احتمالات الزحف أو الانقلاب و تزيد من طاقة الحركة للسيارة بصورة كبيرة وتؤدي إلى زيادة قوة الاصطدام

2-أنظر بعناية في الاتجاهين – مرتين – قبل أن تدخل في تقاطع للطرق فإنه من السهل عدم ملاحظة سيارة قادمة من أول نظرة حيث يمكن أن تكون في مجال للرؤيا خلف إطار الزجاج الأمامي فالنظرة الأخرى لن تأخذ من الوقت إلا ثانية والتي قد تكون كافية لمنع تصادم خطير.

3-لا تندفع مسرعاً في تقاطع حالما تتحول الإشارة الضوئية للمرور إلى اللون الأخضر و هذه طريقة جيدة لمنع اصطدامك بسيارة شخص مسرعاً قاطعاً للإشارة الحمراء الخاصة به قادما من الناحية الأخرى.

4-أنظر إلى جهة اتجاه سيرك قبل أن تنطلق بالسيارة عند التقاطع في حالة الدوران مثلاً؛ عند انتظارك خلو الطريق من السيارات القادمة من الإشارة في اليسار وقبل أن تأخذ الدوران لليمين لا تنسى أن تنظر إلى اليمين قبل أن تستأنف السير فقد يكون هناك بعض المشاة أو السيارات تعبر طريقك خلال انتظارك للدوران.

5-توقع التغييرات المفاجئة في السير لانه فى حالة السير في الحارة السريعة من الطريق وأمامك الطريق خالي والحارة المجاورة ممتلئة بالسيارات يجب أن تكون مستعد لأن يندفع سائق غير صبور من تلك الحارة إلى أمامك مباشرة

6-تعرف على المنطقة الغير مرئية لسيارتك (المنطقة العمياء) عندما تلاحظ الطريق عند استخدامك للمرآة الخلفية ريما تحتاج أن تلتفت لتنظر مباشرة للحارة بجانبك لاكتشاف شيء لم تلاحظه في المرآة هذه في غاية الأهمية بالأخص عند تغيير الحارة- لا تعتمد فقط على المرآة.

7-خذ حذرك من المنطقة الغير مرئية للسائقين الآخرين و اتخذ مزيد من الحذر عند المرور من السيارات الضخمة (الحافلات) التي ليس لها مرونة في السير ولها منطقة كبيرة غير مرئية (المنطقة العمياء) في حالة عدم رؤيتك لمرآة الشاحنة فإن الاحتمال أن السائق لا يراك

8-خذ حذرك من الأطفال والحيوانات الأليفة و راعي اللوحات المرور الإرشادية الخاصة بتحديد السرعة بالقرب من المدارس أو المناطق السكنية؛ فإن الأطفال والحيوانات الأليفة يمكن فجأة الاندفاع أمامك داخل الطريق

9-لا تقترب بشدة من السيارة التي أمامك و أترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك عند سيرك وعند توقفك في الطرق السريعة هذه يمكن أن تجنبك تلف الصدام تذكر أن تترك مسافة أكبر في حالة زيادة سرعتك أو في حالة أن الطريق زلقة و في حالة التوقف على منحدر خلف سيارة ذات ناقل سرعة يدوي ترك مسافة أكبر تجنبك اصطدام السيارة بك في حالة انزلاقها للخلف.

10-دائماُ اجعل السيارة في حالة تشغيل سليم و لا تتأخر عن أجراء الصيانة الوقائية والإصلاحات بسيارتك افحص عمق مداس الإطارات وضغط النفخ بصفة دورية و أضبط الفرامل وزوايا الاطارات عند الاحتياج لذلك

كما وضعت الإدارة العام للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، عبر الطرق السريعة و الرابطة بين المحافظات خاصة أثناء سفرهم لقضاء العطلات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

ـ الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

ـ التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

ـ عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

ـ الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

ـ تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

ـ تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

-عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.